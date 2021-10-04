Кабмин выделил почти 2 млрд рублей в поддержку железнодорожных перевозок

Правительство России направило 1,9 миллиарда рублей на субсидирование пригородных железнодорожных перевозок. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт кабинета министров.

«Федеральный центр продолжает оказывать поддержку отрасли железнодорожного транспорта. На субсидирование пригородных перевозок будет дополнительно направлено более 1,9 миллиарда рублей», — сказано на сайте. Распоряжение на выплату средств подписал российский премьер Михаил Мишустин. Ранее Мишустин заявил, что уровень вакцинации в России недостаточен. По его словам, заболеваемость коронавирусом в большинстве российских регионов растет.