Минфин США пошел на чрезвычайные меры из-за максимального уровня госдолга

Уровень госдолга США достиг потолка, из-за чего Минфину страны пришлось предпринимать дополнительные чрезвычайные меры. Об этом заявила глава ведомства Джанет Йеллен в письме лидерам Демократической и Республиканской партий в конгрессе.

Обращение Йеллен было опубликовано на сайте министерства. Среди чрезвычайных дополнительных мер она, в частности, назвала уменьшение объема инвестиций в фонд выплаты пенсий по старости и инвалидности, фонд медстрахования пенсионеров, почтовой службы и государственный инвестиционный фонд ценных бумаг.

«Период времени, в течение которого чрезвычайные меры могут длиться в этом году, более неопределенный в связи с экономическим влиянием пандемии», — отметила глава Минфина.

Он также напомнила, что уже предупреждала о том, что с 1 августа уровень задолженности США достигнет максимальной величины.

По данным Bloomberg, накануне в США снова начал действовать лимит госдолга, приостановленный конгрессом в августе 2019 года. Тогда потолок федерального долга был временно зафиксирован в размере 22 триллионов долларов. Сейчас потолок госдолга повысился до 28,5 триллиона долларов. Фактический госдолг США равен примерно такой же сумме.