Малый бизнес обяжут принимать к оплате карты «Мир»

Малый бизнес с оборотом от 30 миллионов рублей обяжут с 1 сентября этого года принимать к оплате карты «Мир». С такой инициативой выступили в Госдуме.

Как написала газета «Известия» со ссылкой первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, эти поправки могут принять уже в конце июля. Законопроект является приоритетным, так как карты с национальной платежной системой необходимо популяризовать и обеспечить устойчивость в их использовании. Возможность расплачиваться ими везде позволит постепенно уйти от зависимости от иностранных платежных систем.

С этим согласен президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий. Он считает проблемой тот факт, что пенсионеры и работники бюджетной сферы не могут расплатиться картой «Мир», так как им зарплата поступает на эти нацкарты.

Ранее сообщалось, что банкам позволили перечислять пенсии на любые карты и после 1 июля. До этого срока пенсионеров должны были перевести на карты «Мир», но ЦБ продлил процесс до 1 октября.