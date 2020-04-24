Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до 1 октября из-за коронавируса

Банкам разрешат перечислять пенсии россиянам на любые карты и после 1 июля. До этого срока пенсионеров должны были перевести на карты «Мир», но ЦБ продлил процесс до 1 октября.

Решение регулятора избавит пожилых россиян от необходимости в условиях самоизоляции приходить в банковские офисы за картами, подчеркнули в пресс-службе Центробанка.

По закону на национальный платежный инструмент (карту «Мир») пенсионеров, которым пенсии приходят на банковские карты, должны были полностью перевести до 1 июля 2020 года. Возможность получать выплаты наличными и другими предусмотренными законодательством способами при этом сохранялась.

«Мы понимаем, что в текущих условиях нашим пенсионерам крайне важно соблюдать режим самоизоляции. Именно поэтому принято решение продлить сроки перевода до 1 октября этого года», — сказали в ЦБ РФ.

В информационном письме регулятор обратился к банкам с рекомендацией выпускать карты «Мир» дистанционно и доставлять их пенсионерам, если есть такая возможность.

Режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса, обязывает россиян оставаться дома и покидать его только в случае крайней необходимости. Пенсионеров отнесли к наиболее уязвимой перед инфекцией категории россиян.

По последним данным, в стране 68 622 больных COVID-19. С начала эпидемии выздоровели 5568 человек, 615 скончались.