Аналитики спрогнозировали изменения курса рубля к концу года

На российском фондовом рынке бычий тренд продолжится как минимум до конца года, уверены аналитики. По их мнению, не стоит ждать сильного подъема котировок.

По прогнозам аналитиков, индексы Мосбиржи к концу 2021 года закроются на отметке 4000–4400 пунктов, РТС — 1950–2000, сообщила газета «Известия».

К концу года курс рубля сохранится близ текущих позиций к доллару и евро: диапазон колебаний составит 68–71 и 78–81 рубль соответственно. По мнению специалистов, в группе поддержки рынка акций и нацвалюты выступят ультрамягкая политика центробанков и высокие цены на сырье.

При этом ослабить рубль могут очередная волна пандемии, и завершение энергетического кризиса в мире.

Курс доллара на торгах Московской биржи 14 октября, опустился до 71,49 рубля. Это был самый низкий показатель за 2021 год. Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов объяснил колебания американской валюты притоком в Россию доходов от продажи нефти и газа. Тогда эксперт подчеркивал, что резких скачков курса американской валюты можно не ждать. Колебания доллара происходят довольно в узком коридоре, поэтому дальнейших резких падений или укрепления не будет.