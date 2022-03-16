«России удастся избежать дефолта». Страна старается избавиться от привязки к доллару и евро

Россия в экономическом плане сейчас переживает переходный момент. Она старается перейти на юань и избавиться от привязки к доллару и евро. Дефолта в стране не должно случиться. Такое мнение в разговоре с «360» высказала кандидат экономических наук Инна Литвиненко.

«У нас есть варианты действий за счет той же поступающей выручки экспортера. Перейти с одной валюты на другую — это переходный момент. Переходный момент связан с разрывом увязки, связанной с иностранным капиталом, это евро и доллар, и переключением на другую валюту, на другой мир», — сказала она.

Он связан с взаимодействием с Китаем и другими странами Тихоокеанского региона.

«Этот момент в пользу нашей экономики, в пользу всем странам СНГ, в том числе Ближнему Востоку, и огромный минус для Европы и США — они теряют огромные рынки поставщиков и покупателей в нашем лице», — добавила экономист.

Что касается замороженных Западом золотовалютных резервов России, то выход есть.

«На самом деле есть лазейка, которую допустил в отношении нашей системы Минфин США. Мы можем обратиться по поводу разморозки этих 300 миллиардов и расплатиться спокойно», — отметила Литвиненко.

Однако она выразила сомнение, нужно ли это делать РФ с политической точки зрения.

«Если мы поставили себе задачу уйти от зависимости, связанной с мировыми, ключевыми резервными валютами — долларом и евро, то надо продолжать идти по тому пути, который был с самого начала, — отвязке российской финансовой системы от зависимости от иностранных банков», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, этот путь сейчас продолжается. Он сложный, переходный, но сворачивать, по ее мнению, с него не стоит.

«Все самое плохое уже случилось. 1998 года не будет, потому что прямо противоположная ситуация», — заключила Литвиненко.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил — наступит технический дефолт в стране или нет, зависит от действий США. Он подчеркнул, что у России есть необходимые деньги на валютных счетах, а также есть возможность платить в рублевых расчетах.