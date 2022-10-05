Ювелирные сети сократили число магазинов в России | 360°

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Ювелирные сети сократили число магазинов в России

Infoline: количество ювелирных магазинов в России сократилось на 6% в первом полугодии

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В первом полугодии в России сократилось количество ювелирных магазинов, заявил генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, это происходит из-за оптимизации бизнеса, сообщил «Коммерсант».

По данным компании, по итогам первого полугодия количество ювелирных магазинов сократилось на 6%. Сейчас в стране работают около 2,9 тысячи таких точек. Лишь два представителя рынка показали рост — компания Sokolov открыла 37 новых точек, а Sunlight — на три объекта.

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Генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин добавил, что во многом закрытие магазинов связано с популярностью онлайн-покупок. По его словам, ассортимент товара в Сети часто шире, а скидки — больше.

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Автор статьи отметил, что из-за сокращения числа магазинов, снижения покупательной активности и экономического кризиса рынок ювелирных изделий в стране замедлил рост до отметки 2%.

В конце прошлого года специалисты банка «Открытие» и «Открытие Инвестиции» выяснили, сколько россияне тратят на украшения. На покупку ювелирных изделий у жителей страны уходит от 10 до 20 тысяч рублей в год.

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