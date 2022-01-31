Россияне рассказали, сколько тратят на ювелирные украшения

Совместное исследование банка «Открытие» и «Открытие Инвестиции» показало, что в среднем россияне тратят на ювелирные украшения от 10 до 20 тысяч рублей в год, а примерно пятая часть россиян использует «ювелирку» как финансовую подушку. Об этом написало РИА «Новости».

О том, что предпочитают хранить ювелирные украшения в качестве сбережений, сообщили 21% опрошенных мужчин и 23% женщин. От 10 до 20 тысяч рублей в год тратят на украшения 21% женщин и 25% мужчин. Еще 14% россиянок и 12% россиян тратят от 20 до 50 тысяч рублей, более 50 тысяч рублей тратят только 4% мужчин и 5% женщин.

При этом большинство россиян покупают ценные украшения один раз в год, отметило ИА Nation News.