Мир 13 апреля 2023, 12:27 Призыв Зеленского к мировым лидерам шокировал пользователей Сети Пользователи Twitter осудили Зеленского за призыв к Западу о цене для России Официальный сайт Президента Украины

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Обращение украинского президента Владимира Зеленского к мировым лидерам о призыве конфисковать активы России в пользу его страны шокировало пользователей социальной сети Twitter. Внимание на это обратило РИА «Новости».

«Для американских и европейских налогоплательщиков этот конфликт и так обходится слишком дорого», — написал один читатель.

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Второй отметил, что Зеленского нужно принуждать к началу мирных переговоров, а не эскалации конфликта.

«Европа и США передали ему миллиарды долларов, а ему нужно еще и еще? Вряд ли кто-то в ЕС согласится с его предложением», — добавил другой комментатор.

В феврале Зеленский принял постановление, которое регулирует возможность продажи арестованных в стране российских активов.

Представитель МИД Мария Захарова сравнила эти способы изъятия частной собственности с методами нацистской Германии, которая грабила чужое имуществом в СССР и странах Европы, не думая о законности.