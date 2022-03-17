Банк JPMorgan обработал средства, которые предназначались для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ. Проведенный в долларах платеж уже отправили в Citigroup.

JPMorgan, уточнило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, выступал в роли банка-корреспондента. Россия использовала его для отправки платежа Citigroup — платежному агенту по евробондам.

Средства в Citigroup ушли после того, как JPMorgan получил необходимые разрешения от американских властей.

Официальных комментариев от JPMorgan и Citigroup, уточнило РИА «Новости», не поступало.

Первый платеж России по внешнему долгу после частичной заморозки резервов был запланирован на 16 марта. От страны ожидали выплаты купонов по двум выпускам суверенных еврооблигаций на сумму 117,2 миллиона долларов. В Минфине уже сообщили, что исполнили платежное поручение.