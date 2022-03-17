Минфин выплатил миллионы долларов по еврооблигациям. Угрозы дефолта по госдолгу нет

Минфин России сообщил, что направил в иностранный банк платежное поручение на 117,2 миллиона долларов для погашения двух суверенных еврооблигаций. Накануне мировые рейтинговые агентства заявили, что погашение Россией ценных бумаг рублями или отказ от выплат приведет к дефолту. Но страна доказала, что свой государственный долг она обслуживает в любых условиях.

Госдолг в новых условиях

Еврооблигации — это государственные ценные бумаги, номинированные в валюте других стран, которые покупают инвесторы, а страна спустя несколько лет погашает с накопленными процентами. Проблемы с их обслуживанием начались после заморозки золотовалютных резервов России в странах Запада и запрета США на сделки с российскими ценными бумагами.

Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ о временном порядке выплат по внешнему долгу. В документе говорилось, что валютные кредиторы из недружественных стран смогут получить деньги в рублях через российские банки. При этом Минфину оставили право выплачивать внешний долг в валюте.

Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг России до дефолтного уровня, объяснив, что погашение еврооблигаций в рублях для западных инвесторов нарушает соглашение. Ситуацию можно исправить за 30 дней или дефолт станет официальным.

Аналитики отметили, что если Россия вообще не выплатит деньги, то это станет повторением ситуации 1917 года, когда большевики отказались платить другим странам по царским долгам. Дефолт мог привести к тому, что иностранные кредиторы могли через суд добиться доступа к замороженных золотовалютным резервам России.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что уже дал поручения банкам-агентам, чтобы платежи кредиторам провели в валюте за счет замороженных резервов.

«При получении отказа или неполучении ответа мы будем погашать и обслуживать наши обязательства в рублях», — добавил он и отметил, что при возможности деньги конвертируют в валюту.

Поручение о выплате первого платежа по еврооблигациям Минфин России направил в Citibank, который выступает в качестве агента в Великобритании и США, еще 14 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

«По результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям Минфин России проинформирует дополнительно», — говорится в сообщении.

Рабочая схема

Угрожавший России дефолт особой опасности не имел. Все произошло потому, что рейтинговые агентства Fitch и Standard & Poor’s по своим формулам включили страну в дефолтную зону. В будущем это могло ограничить новое размещение еврооблигаций на рынках и получение новых займов. Об этом «360» заявил финансовый аналитик Михаил Беляев.

«То есть никакого описания имущества, продажи с молотка наших заводов и никаких других ужасов быть не могло. Такой дефолт грозит только развивающимся странам, которые не могут погасить свои долги. Они получают дополнительные кредиты для закрытия прошлых обязательств и находятся в таком замкнутом круге. С Россией ситуация совершенно иная», — пояснил эксперт.

Он пояснил, что страна нашла выход из положения, которое создал для нее коллективный Запад, заблокировав валютные резервы и ограничив возможности проводить платежи в валюте.

По словам Беляева, в банке-агенте, который занимался обслуживанием долга, открыли депозитный рублевый счет, указав, что средства предназначены для погашения обязательств по процентам евробондов.

«Дальше мы поставили перед коллективным Западом условия: выплатить деньги в рублях или перевести деньги в доллары. <…> Запад за сутки решил этот вопрос — и платеж провели так, как он был установлен по условиям задолженности по ценным бумагам, то есть в валюте», — поделился специалист.

Он пояснил, что главным в этой ситуации было показать наличие средств, чтобы юридически не допустить возможности дефолта.

«Мы в материальном виде показали, что ресурсы у нас есть, но также присутствуют технические препятствия, поставленные самим Западом. То есть мы готовы по всем направлениям выполнить свои обязательства и дефолт юридически здесь невозможен», — подчеркнул Беляев.

Он отметил, что по такой же схеме пройдут остальные два платежа. Кроме того, Россия может воспользоваться правом, сославшись на форс-мажорные обстоятельства, погасить долги в валюте третьих стран. К примеру, в юанях, которые легко конвертируются в доллары.

«Если этот рублевый платеж признали легитимным и перевели в доллары, то значит, и последующие погашения могут пройти по этой схеме без особых препятствий», — подчеркнул специалист.

По оценке экономиста, вернуть интерес западных инвесторов к российским еврооблигациям будет не так просто. Иностранцы ориентируются на рейтинги западных агентств, которые рассчитывают их в соответствии с определенными формулами, которые включают в себя различные экономические показатели страны. Спецоперация на Украине снизила рейтинг России, но после ее окончания может начаться рост.

Страна показала, что даже в сложных условиях всегда находит выход из положения и выполняет свои обязательства перед кредиторами.