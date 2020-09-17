«Яндекс.Деньги» переименуют в «Юmoney»

«Яндекс.Деньги» изменит название на «Юmoney» после 15 декабря. Это связано с поглощением сервиса электронных платежей Сбербанком.

Банку напрямую принадлежат 75% «Яндекс.Денег» и еще 25% косвенно — через ООО «Цифровые активы».

«Компания „Яндекс.Деньги“ меняет бренд — сервис электронных платежей в скором времени будет называться „ЮMoney“», — сказано в официальном заявлении пресс-службы «Яндекс.Денег». Оно оказалось в распоряжении РБК.

Кроме того, платежное решение для бизнеса «Яндекс.Касса» станет называться «ЮKassa». До 15 декабря 2020-го новый и старый бренды собираются использовать одновременно.

Обновленный логотип компании будет состоять из буквы Ю и слова money. В таком написании заложено несколько смыслов, отметили представители сервиса.

«Считываемые латинские I и O — Input/Output — отсылка к технологической ДНК компании. О том же говорят единица и ноль — бинарный код», — объяснили смысл логотипа в компании.

Отмечается, что новый бренд сервис разработал самостоятельно.

«Юmoney» должен продолжить развивать уже существующие сервисы «Яндекс.Денег». При этом добавятся многие функции, которые сейчас доступны для пользователей приложения Сбербанка. В частности, «Сбербанк ID», «Плати QR», SberPay.

Ранее «Яндекс» анонсировал, что будет развивать беспилотный транспорт. На эти цели компания выделит 150 миллионов долларов.