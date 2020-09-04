«Яндекс» вложит в развитие беспилотников $150 млн

«Яндекс» проведет изменения в работе группы «Яндекс.Такси». Отдельным направлением станет беспилотный транспорт. Им станет заниматься созданная специально для этого компания Yandex Self-Driving Group.

Как написала газета «Коммерсантъ», «Яндекс.Такси» возьмет под свой контроль каршеринговый бизнес «Яндекс.Драйв». Ранее он развивался самостоятельно. После реструктуризации «Яндекс» купит часть доли Uber в Yandex SDG, дополнительно вложит в новую компанию 100 миллионов долларов и выдаст конвертируемый заем еще на 50 миллионов долларов.

Сам «Яндекс» в итоге получит в новой организации 73%, еще 19% — Uber. Оставшиеся акции пойдут на мотивационную программу работников. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса».

«Мы гордимся успехами нашего направления беспилотных автомобилей. Всего за три года нам удалось создать одну из лучших в мире технологий беспилотного транспорта. Это стратегически важное направление для „Яндекса“, поэтому мы увеличиваем долю в нем и вкладываемся в его развитие», — заявил руководитель группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож.

Впервые «Яндекс» испытал прототипы беспилотных автомобилей весной 2017 года. Сегодня 130 беспилотными машинами компании пользуются в России, США и Израиле. Они проехали в автономном режиме более семи миллионов километров.

Ранее стало известно, что в России хотят открыть выделенные полосы для беспилотных автомобилей.