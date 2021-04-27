«Известия»: выдачу наличных перенесут в рестораны и кафе

Россияне смогут снять наличные в кафе, ресторанах и отелях. Чтобы получить деньги, придется сделать покупку. Сервис, надеются в ЦБ, повысит финансовую доступность в удаленных и малонаселенных пунктах.

Функционал уже работает в некоторых банках, другие начали его тестировать. Об этом рассказала газета «Известия». Подключают к нему занятых в сфере общественного питания предпринимателей.

Участники рынка назвали услугу интересной «не только потребителям, но и владельцам торговых точек». Им придется меньше пользоваться инкассацией, а у покупателей появится возможность снять наличные не только в банкоматах или отделениях банка.

Применению технологии в сегменте отелей, ресторанов и кафе прогнозируют безусловный спрос. И к такой возможности уже присматриваются в определенных финансовых учреждениях.

В Банке России указали на перспективность услуги «с точки зрения повышения финансовой доступности в сельской местности, на отдаленных, малонаселенных территориях страны». Сеть точек предоставления сервиса расширяется: из почти 4,5 тысячи свыше 95% расположены как раз в сельской местности.