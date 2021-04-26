Центробанк сохранит в обороте монеты номиналом 10 рублей

Десятирублевые монеты сохранятся в обращении и будут использоваться наравне с банкнотами такого же номинала. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заместитель департамента наличного денежного обращения Центробанка Владимир Демиденко.

Он пояснил, что основная задача, которая стоит перед регулятором на данный момент, не сократить количество банкнот и монет, а улучшить их циркуляцию.

«Никто 10 рублей изымать не будет, статус-кво сохраняется», — подчеркнул он.

Начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничеств Центробанка Татьяна Александрова отметила, что в последнее время злоумышленники научились подделывать десятирублевые монеты. Для регулятора появление новых фальшивок стало неожиданностью.

Она отметила, что раньше фальшивомонетчики делали в основном банкноты в пять тысяч и одну тысячу рублей, но сейчас перешли на монеты.

Первые металлические подделки обнаружили в Волго-Вятском управлении Центробанка в феврале 2020 года. Сначала монет было только 25, но к июлю их число превысило три тысячи.