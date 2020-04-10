«Известия» узнали о покупке правительством Сбербанка

Изначально речь шла о сумме на 300 миллиардов больше. Однако цена снизилась после падения на бирже стоимости бумаг Сбербанка на 20%.

Источники газеты считают, что сделку закрыли оперативно из-за необходимости быстрого финансирования текущих бюджетных расходов. Так, Минфин из-за отсрочки по налогам от бизнеса не досчитается нескольких сотен миллиардов рублей.

Больше половины (52%) акций Сбербанка принадлежали ЦБ РФ, который является финансовым регулятором всех российских банков. Планировалось, что Министерство финансов России купит эти акции у ЦБ в рамках размещения средств ФНБ. Переговоры должны были пройти в несколько этапов в 2020 и 2021 годах.

Банк России должен получить от сделки всего 25%. Согласно закону, остальные деньги поступят в бюджет. Ранее эксперты объяснили «360», как это сделка повлияет на россиян. Директор программы «Мастер финансов» РЭШ Алексей Горяев считает, что эти средства государство направит на реализацию социальных проектов.

«Это значит, что многие люди, особенно те, кого поддерживает государство — пенсионеры, бюджетники, — вполне вероятно, увидят ощутимый эффект от этой сделки», — заявил Горяев.