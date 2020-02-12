Центробанк может продать Сбербанк государству. Объясняем, зачем и что изменится для россиян

У Сбербанка может смениться владелец контрольного пакета акций. Если сейчас 50% +1 акция принадлежат Центробанку, то уже через пару месяцев могут оказаться в руках другой государственной структуры — Фонда национального благосостояния. По просьбе «360» экономисты объяснили, как это может повлиять на россиян.

Центробанк освободят

Продажа акций Сбербанка, кажется, нужна всем, кроме самого банка. Центробанку принадлежит 52% акций Сбербанка, то есть российский регулятор, который должен контролировать финансовую систему, по сути, владеет крупнейшим ее представителем. Это вызывает конфликт интересов, и разговоры о продаже банка идут давно.

«Смысл операции заключается в том, чтобы передать контрольный пакет акций от ЦБ. Он попадает в несколько двусмысленную ситуацию, будучи владельцем Сбербанка, когда он одновременно является и регулятором финансовой сферы, и владельцем коммерческого банка, то есть сам себя как бы регулирует в этой части. Поэтому решено продать контрольный пакет акций Сбербанка, и ЦБ продает его Министерству финансов», — объяснил «360» ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.

Сбербанк, конечно, крупный, но далеко не единственный актив ЦБ. Банк России владеет акциями нескольких компаний, Московской биржи, практически на 100% контролирует банки «Открытие», «ТРАСТ», Азиатско-Тихоокеанский банк. Получается, что с продажей Сбербанка регулятор не только решит свою проблему с двусмысленностью, но и получит деньги.

Социальная поддержка

В Минфине объявили, что ФНБ выкупит акции у ЦБ по рыночной цене, не уточнив ее. СМИ со ссылкой на разные источники называют цифры от двух до трех с лишним триллионов рублей. Зачем регулятору такие деньги?

От этих триллионов Центробанк получит всего 25%, остальное, согласно закону, поступит в бюджет. И этот эффект должны почувствовать на себе многие жители России. О продаже Сбербанка объявили спустя меньше месяца после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, где он рассказал о новой социальной поддержке. Бесплатные обеды, материнский капитал, снижение налогов для инвесторов, пособия для семей с детьми — на все это государству нужны деньги.

«Речь идет об огромной сумме, и это значит, что правительство сможет потратить гораздо больше денег. Видимо, эти деньги будут направлены прежде всего на реализацию социальных проектов. Это значит, что многие люди, особенно те, кого поддерживает государство — пенсионеры, бюджетники, — вполне вероятно, увидят ощутимый эффект от этой сделки», — сказал «360» профессор, директор программы «Мастер финансов» РЭШ Алексей Горяев.

Эти средства поступят в ЦБ, а потом и в правительство от Фонда национального благосостояния. Экономист Андрей Колганов объяснил, что ФНБ выполняет две функции: собирает средства на случай экстренной ситуации и может оказать социальную поддержку, если превысит 7% от ВНП.

Но просто взять и потратить деньги фонда нельзя. Передать акции Сбербанка — тоже, ведь он является публичным акционерным обществом, а значит, коммерческой структурой. Поэтому в данный момент совпали интересы правительства и Центробанка.

Что изменится в Сбербанке

Пока что непонятно только, зачем это Сбербанку. Действующая стратегия банка заканчивается в 2020 году, то есть новый документ банку придется согласовывать уже с новым акционером. Пока сделка не совершилась, непонятно, как будут складываться отношения руководства банка с новым обладателем контрольного пакета. Но экономисты уверены: сделка мало что изменит для самого банка и его клиентов.

«Центробанк продаст 50% акций Сбербанка другому госинституту, а именно Фонду национального благосостояния, и это значит, что, в принципе, для вкладчиков Сбербанка ничего измениться не должно. Сбербанк как был госбанком, так и останется», — добавил Алексей Горяев.

Однако все это еще пока выглядит как раздел шкуры неубитого медведя. Правительство только собирается выкупить долю Центробанка. Для этого подготовили законопроект, который должны рассмотреть депутаты Госдумы. Если рассмотрение ускорят, парламентарии могут согласовать сделку весной.

Кроме того, представитель ЦБ подтвердил РБК, что продажа будет происходить отдельными лотами. У фонда недостаточно ликвидных средств, чтобы купить весь контрольный пакет сразу. Необходимая сумма может появиться в течение года.