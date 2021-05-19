«Известия»: бизнес нашел способ сделать новостройки на 15% дешевле

Себестоимость квартир в российских новостройках можно снизить на 15%. Для этого нужно изменить процедуру подключения домов к инженерным и коммунальным сетям.

Предложения по снижению сроков строительства и себестоимости первичного жилья общественная организация «Деловая Россия» направила вице-премьеру Марату Хуснуллину. Они составлены на основании поступивших обращений от застройщиков, уточнила газета «Известия» со ссылкой на документ.

Новостройки в России в среднем за 2020 год подорожали на 19%, в том числе из-за большого спроса на квартиры после введения программы льготной ипотеки под 6,5% на первичное жилье. Свою роль сыграл рост себестоимости самой стройки по причине роста цен на стройматериалы и дефицита иностранной рабочей силы. Сказался и переход на проектное финансирование.

Бизнес предложил доработать ко второму чтению законопроект об изменениях в Градостроительный кодекс, которые-касаются совершенствования проектирования. Инициатива предполагает упрощение процедуры подключения новостроек к инженерным и коммунальным сетям. Например, девелоперам она дает право на вынос с участка старых сетей своими силами. А подключение к коммуникациям можно будет оплачивать с учетом этапов стройки, а не один раз.

«Благодаря предложениям сроки строительства и себестоимость квартир уменьшатся в среднем на 15%», — отметил председатель комитета «Деловой России» по строительству Владимир Кошелев.

В случае принятия предложения, считают эксперты, снизится как себестоимость, так и цены на квартиры для потребителей. Тем не менее, снижение будет не таким значительным и останется в пределах 3-5%. В 2020 году новостройки стали стоить дороже на 19%.