Названы районы Москвы с раздутыми ценами на жилье

В Москве и других крупных российских городах есть районы с переоцененными новостройками. Стоимость жилья там завышена на 10–15%, а предложение искусственно сдерживается, сообщил «Известиям» основатель компании Realiste Алексей Гальцев.

Нейросеть этой фирмы сравнивала цены и число объявлений о продаже недвижимости в разных районах. Система определяла, где стоимость квадратного метра в новостройке на 10–15% выше, чем в похожих локациях. А предложение от застройщиков, наоборот, резко снижено.

Рост стоимости, по словам Гальцева, обусловлен распространением льготной ипотеки под 6,5%, нехваткой мигрантов-строителей, подорожанием стройматериалов, переходом отрасли на проектное финансирование, а также искусственным дефицитом, при котором застройщики выставляют не все квартиры на продажу.

В Москве раздуты цены на новостройки в районе метро «Тульская» и «Ломоносовский проспект», а также в микрорайоне Матвеевское на западе столицы, определила нейросеть.

В Санкт-Петербурге цены завышены в районе метро «Площадь Александра Невского — 2», между станицей «Лесная» и Финляндским вокзалом и от Комендантского проспекта до метро «Площадь мужества».

В Екатеринбурге незаслуженно дорогие новостройки в Ленинском и Чкаловском районах, в Казани — около Парка молодоженов и Кремля, в Новосибирске — в Горском районе, говорится в исследовании.