Деньги 05 апреля 2024, 19:02 IT-специалистам выдадут больше льготных ипотечных кредитов Правительство России увеличило лимит по IT-ипотеке на 200 млрд рублей РИА «Новости»

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Правительство России увеличило лимит по IT-ипотеке на 200 миллиардов рублей. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании 5 апреля.

Общий лимит средств в рамках программы достигнет 700 миллиардов рублей.

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«Благодаря этому по выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство смогут еще не менее 15 тысяч специалистов», — заявил Мишустин.

Ипотечную программу для сотрудников аккредитованных IT-компаний запустили в 2022 году. Она распространена на специалистов от 18 до 50 лет, льготная ставка составляет до 5% годовых. Цель — поддержать отрасль и создать комфортные условия для работников.

Ранее в России выдали порядка 80 миллиардов рублей на покупку и строительство заводских площадей в рамках программы промышленной ипотеки. Программа позволяет получить в кредит до полумиллиарда рублей, в том числе реконструкцию или модернизацию заводских цехов. Льготная ставка для предприятий составит 5% годовых, для технологических компаний — 3%.