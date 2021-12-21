Ипотеке предсказали рост до двузначных значений

Ставки по ипотечным кредитам в новостройках могут подняться в 2022 году до 10–10,2%, заявил глава института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталий Мутко. Он пояснил, что это произойдет после повышения ключевой ставки Банка России.

В настоящее время ипотечные ставки на новостройки составляют около 9,2%, уточнил Мутко. Ставки по кредитам на вторичное жилье, по его словам, обычно выше на 0,25–0,5 процентных пункта, сообщил РБК.

Мутко добавил, что после роста ставок темпы выдачи ипотеки замедляться. По его прогнозу в 2022 году в России будет в районе 1,4 миллиона таких кредитов. По итогам этого года банки заключат порядка 1,9 миллиона договоров. Таким образом, объем выдачи новых кредитов может упасть на 26,3%.

По его словам, на льготную ипотеку на сегодняшний день приходится около 30% ссуд, остальное — кредиты по рыночным ставкам, главным образом на покупку готового жилья.

«Льготная ипотека замещена была рыночной и семейной. Небольшие колебания (6–7%) могут быть», — пояснил Мутко.

ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 8,5% 17 декабря, то есть на один процентный пункт.