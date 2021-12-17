Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых

Банк России на заседании совета директоров повысил ключевую процентную ставку на один процентный пункт — до 8,5% годовых. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Таким образом, ключевая ставка достигла своего максимального значения с осени 2017 года.

«Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 8,50% годовых. Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России», — сообщил регулятор.

Поэтому, с учетом последующего роста инфляции, баланс рисков было решено сместить сторону проинфляционных, что может привести к замедлению роста инфляции. Такая политика проводится Центробанком для возвращения значения инфляции к 4%.

При этом ЦБ допускает, что в дальнейшем ключевая ставка может быть поднята еще выше. Банк России повышает ключевую ставку уже седьмой раз подряд. В предыдущий раз она была поднята на 0,75 процентного пункта. Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится уже в новом году — 11 февраля 2022 года.