Центробанк решил бороться с уловками застройщиков в России | 360°

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Центробанк решил бороться с уловками застройщиков в России

Аналитик Данилов: Центробанк может ужесточить требования к ипотеке под низкий процент

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Банк России планирует бороться с уловками компаний-застройщиков по субсидируемой ипотеке, для которой устанавливаются самые низкие ставки. Регулятор может ввести повышенные требования по резервам под такие кредиты, сообщили «Известия» со ссылкой на главу департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александра Данилова.

Центробанк будет вынужден пойти на этот шаг, если банковские учреждения продолжат игнорировать риски, раздувая пузырь на российском ипотечном рынке. Речь идет о довольно простой схеме: застройщики привлекают в партнеры банки, которые дают кредиты под минимальные проценты, компенсируя это выплатой единоразовой комиссии.

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Расходы закладываются в стоимость жилья. К примеру, квартира стоимостью 10 миллионов рублей продается за 12 миллионов рублей. Такая практика несет большие риски для покупателей и банков.

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«Такие маржинальные проекты активно распространяются, поскольку подобные продукты комбинируются с льготной ипотекой, субсидируемой государством. Что в итоге и позволяет предлагать супернизкую ставку», — пояснил Данилов.

При такой ставке у заемщика нет стимула досрочно погасить ипотеку. Это несет для банковской организации дополнительные кредитные риски.

Ранее сообщалось о падении стоимости жилья в российской столице на 10-15%. Эксперты считают, что таких предложений на рынке будет больше.

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