Инвесторы криптовалюты Дурова согласились подождать до апреля

«Это было ожидаемо». Власти США против ICO Telegram Дурова Подробнее

По их данным, инвесторы платформы Telegram Open Network (TON) большинством голосов отказались требовать немедленного возврата денег. Кроме того, до 30 апреля команда Дурова сможет потратить еще 80 миллионов долларов привлеченных инвестиций.

Ранее команда TON просила инвесторов согласовать перенос запуска, который должен был состояться до конца октября. В случае отказа вкладчикам обещали вернуть около 77% вложенных средств.

Отсрочка понадобилась из-за иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Чиновники добились приостановки операций с Gram.

Блокчейн-платформа TON — способ монетизировать мессенджер Telegram. В ходе двух раундов первичного размещения криптовалюты Gram компания Дурова привлекла 1,7 миллиарда долларов от 171 инвестора.

В феврале Telegram предстоят слушания в американском суде. Представители компании будут доказывать, что Gram не является ценной бумагой.