Дурову грозит потеря $1,7 миллиарда из-за запрета его криптовалюты

Власти США решили временно приостановить ICO Telegram Подробнее

В пятницу 11 октября комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась временного запрета на операции с Gram. В комиссии заявили, что продажа и обращение криптовалюты не были зарегистрированы согласно американскому закону о ценных бумагах.

Компания Дурова уже успела продать 2,9 миллиарда токенов Gram, в том числе свыше миллиарда покупателям из США.

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Дуров написал письмо инвесторам, заявив, что не согласен с позицией американских властей.

«Мы были удивлены и разочарованы тем, что комиссия по ценным бумагам и биржам в этих обстоятельствах предпочла обратиться в суд, и мы не согласны с ее юридической позицией», — процитировало издание письмо.

Команда основателя Telegram работает над тем, «чтобы оперативно решить» возникшую проблему и надеется предоставить новую информацию на следующей неделе.