  • Дурову грозит потеря $1,7 миллиарда из-за запрета его криптовалюты

    13 октября 2019, 01:40

    Кирилл Фролов

    Основатель Telegram Павел Дуров может лишиться 1,7 миллиарда долларов, вложенных инвесторами в создание блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram. По плану платформа TON должна была заработать до конца текущего месяца, иначе инвесторы могут потребовать назад свои деньги, сообщило издание The Bell.
    Дурову грозит потеря $1,7 миллиарда из-за запрета его криптовалюты

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    В пятницу 11 октября комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась временного запрета на операции с Gram. В комиссии заявили, что продажа и обращение криптовалюты не были зарегистрированы согласно американскому закону о ценных бумагах.

    Компания Дурова уже успела продать 2,9 миллиарда токенов Gram, в том числе свыше миллиарда покупателям из США.

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    Дуров написал письмо инвесторам, заявив, что не согласен с позицией американских властей.

    «Мы были удивлены и разочарованы тем, что комиссия по ценным бумагам и биржам в этих обстоятельствах предпочла обратиться в суд, и мы не согласны с ее юридической позицией», — процитировало издание письмо.

    Команда основателя Telegram работает над тем, «чтобы оперативно решить» возникшую проблему и надеется предоставить новую информацию на следующей неделе.