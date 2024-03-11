Деньги 11 марта 2024, 12:34 «Инвестиционная палата» займется выкупом замороженных активов Минфин: правкомиссия утвердила условия обмена замороженными активами РИА «Новости»

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Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций утвердила порядок выкупа замороженных активов у инвесторов. Им займется брокер «Инвестиционная палата», сообщил РБК со ссылкой на Минфин России.

Брокер организует торги, на которых нерезиденты смогут выкупить замороженные иностранные ценные бумаги российских инвесторов. Физлица предъявят свыше 3,5 тысячи биржевых инструментов. Расчеты по сделкам завершат к сентябрю. Правкомиссия 2 февраля утвердила порядок расчета начальной стоимости и условия проведения выкупа.

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Президент России Владимир Путин подписал в ноябре указ о дополнительных временных мерах, связанных с обращением иностранных ценных бумаг. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что обмен замороженными активами могут произвести в 2024 году. По его словам, проекты необходимых документов уже подготовили.