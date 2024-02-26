Деньги 26 февраля 2024, 13:01 Обмен замороженными активами для россиян могут запустить в 2024 году Силуанов заявил о планах Минфина запустить обмен замороженными активами

Читать 360tv в

В Министерстве финансов России разработали правила обмена замороженными активами, запустить механизм могут в 2024 году. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Тема развивается, в этом году ее решим», — подчеркнул собеседник агентства.

Реклама

По словам Силуанова, в министерстве уже подготовили проекты порядка обмена замороженных активов. Дальнейшие решения примут в ближайшее время, добавил он.

Процедура обмена предполагает, что иностранцы смогут купить у розничных инвесторов из России заблокированные зарубежные активы за счет денег на счетах типа «С».

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 8 ноября прошлого года.

В Минфине полагают, что свои вложения в результате этой процедуры смогут около 2,5 миллиона россиян из 3,6 миллиона. Государство участвовать в организации обмена не будет, заниматься этим будут сами брокеры и другие участники рынка ценных бумаг.

Условия по проведению торгов и заключения сделок установит правительственная комиссия, контролирующая иностранные инвестиции.