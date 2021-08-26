Люди с инвалидностью, потерявшие кормильца, смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщила замминистра труда РФ Ольга Баталина.

В четверг состоялось совещание по реализации указа президента «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».

«Мы говорим о единовременной выплате пенсионерам. Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это 11,1 миллиона человек. В том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-инвалидов у нас еще, соответственно, 721 тысяча», — процитировало РИА «Новости» слова Баталиной.

Она добавила, что выплату также получат семьи, которые сегодня получают пенсию по потере кормильца.

В конце прошлой недели Владимир Путин заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты всем категориям пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. На карту деньги получат около 30,7 миллиона пожилых.