Минтруд: почти 31 миллион пенсионеров получат 10 тысяч в конце следующей недели

Жителям России, которые получают пенсию на карту, переведут единовременную выплату в конце следующей недели. Как рассказали в Минтруде, таких пенсионеров в РФ 30,7 миллиона.

В четверг состоялось совещание «Единой России» по реализации указа президента «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию». В ведомстве уточнили, что еще 12,7 миллиона пенсионеров начнут получать средства с 3 сентября.

«На сегодняшний день те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели», — процитировало РИА «Новости» слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Размер выплаты, которую направят пенсионерам в РФ, составляет 10 тысяч рублей. Такое предложение озвучил Владимир Путин 22 августа. Президент отметил, что выплата коснется всех пенсионеров, вне зависимости от того, работают ли они. Также глава государства предложил выплатить военнослужащим по 15 тысяч рублей. Указ о выплатах президент подписал 24 августа.