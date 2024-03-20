20 марта 2024, 15:32
«Интеррос» поддержал интеграцию «Тинькофф» и Росбанка
Потанин: «Интеррос» поддержал интеграцию «Тинькофф» и Росбанка в единую группу
Российская инвестиционная компания «Интеррос» поддержала идею об интеграции «Тинькофф» и Росбанка в единую банковскую группу. Об этом сообщил владелец холдинга Владимир Потанин, его комментарий привели в Telegram-канале «Интерроса».
Создание такой структуры с точки зрения ее продуктовой линейки, удобства пользования, роста стоимости и финансовой устойчивости полностью отвечает интересам акционеров и клиентов, подчеркнул Потанин.
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«Интеграция банков состоится на базе справедливой рыночной оценки, при этом "Тинькофф" будет оценен с адекватной премией к рынку. Остальные сделки в рамках этого размещения также пройдут с соблюдением рыночных принципов», — отметил бизнесмен.
Ранее Тинькофф банк сообщил, что совет директоров «ТКС Холдинг» предложит акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в состав новой универсальной группы. Сегодня обе кредитные организации входят в список системно значимых банков.
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Владимир Потанин
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