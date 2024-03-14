Общество 14 марта 2024, 18:27 Владимир Потанин: «Интеграция Тинькофф и Росбанка — перспективная идея» РИА «Новости»

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Совет директоров «ТКС Холдинг», куда входит и Тинькофф, предложит акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в состав новой универсальной банковской Группы. Об этом стало известно в четверг, 14 марта вместе с публикацией годового отчета Тинькофф банка.

«ТКС Холдинг» видит новые стратегические возможности развития бизнеса в партнерстве с Росбанком, который успешно развивает несвойственные для Тинькофф виды банковских услуг.

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Дополнительным источником финансирования сделки «ТКС Холдинг» планирует сделать допэмиссию своих акций. Выкупу могут подвергнуться до 19 млн акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала группы.

По мнению экспертов, создание новой банковской группы позволит реализовать значительные синергии от эффекта масштаба, получить доступ к высококачественной платформе по работе с крупным бизнесом и вывести новую банковскую группу в топ-5 финансовых игроков страны по капиталу и топ-4 игрока по размеру кредитного портфеля. Банковская экосистема единственной в стране будет иметь в составе сразу два системно-значимых финансовых игрока. В состав объединенной Группы будет входить единственный среди частных банков институт с оценкой надежности RuAAA от АКРА.

Крупнейший акционер «ТКС-Холдинга» и Росбанка, владелец «Интерроса» Владимир Потанин уже прокомментировал идею проекта в «Интерфаксе»: «Предложение по интеграции Тинькофф и Росбанк представляется перспективным. Его результатом может стать создание универсальной банковской группы, способной обеспечить клиентам как Росбанка, так и банка Тинькофф доступ к уникальному набору финансовых услуг. Мы изучаем это предложение и в ближайшее время примем решение».

Сегодня «Тинькофф» и Росбанк входят в список системно значимых кредитных организаций, всего таких 13. Росбанк по объему активов занимает 11-е место (2,139 трлн рублей), «Тинькофф» — 12-е место (2,128 трлн рублей).

Напомним, в 2022 году «Интеррос» стал акционером Тинькофф, владея также пакетом в Росбанке. В этом году Тинькофф редомицилируется в Россию, в связи с этим появился «ТКС Холдинг», куда помимо банка, входят мобильный оператор, страховын и другие компании. «Интеррос» активно инвестирует в финтех-проекты, финальное решение о создании банковской группы останется за компанией.