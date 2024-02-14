Деньги 14 февраля 2024, 17:06 Иностранцам в России разрешили совершать сделки с акциями «Яндекс банка» Путин снял ограничения на сделки с акциями «Яндекс банка» для иностранцев РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает иностранным лицам совершать сделки с принадлежащими им акциями «Яндекс банка». Документ опубликовали на сайте правовых актов.

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества „Яндекс банк“», — указали в документе.

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«Яндекс банк» (до сентября 2023 года назывался «Акрополь») — коммерческий банк корпорации «Яндекс», головной офис которого находится в Москве. «Коммерсант» писал, что распоряжение Путина снимает ограничения на объявленную ранее сделку нидерландской Yandex NV на продажу активов российским инвесторам.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Яндекса» за нарушение закона о рекламе из-за распространения информации о написании рефератов и курсовых работ.