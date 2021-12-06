Ингредиенты новогодних салатов подорожали на 15-25%

Цены на самые популярные «новогодние» продукты — ингредиенты для салатов оливье и селедка под шубой — сильно выросли за год. Об этом говорят данные Росстата, которые привели «Известия».

Статисты проанализировали средние розничные цены на продукты в октябре и на их основании сделали выводы, что оливье на четырех человек будет стоить 416 рублей — на 15% дороже, чем в 2019 году. Селедку под шубой в таком же объеме получится приготовить, потратив 209 рублей, — на 25% больше, чем в 2020-м.

При этом подорожали продукты, из которых состоят оба салата. Овощи, майонез и яйца в цене выросли значительно: картофель — почти на 80%, морковь — на 41%, яйца — на 28%.

Значительным и быстрым приростом в стоимости может «похвастаться» и набор для приготовления борща, о чем Минсельхоз уже говорил властям. Помимо уже перечисленных картофеля и моркови, подорожали репчатый лук (на 31%) и капуста (на 70%).

В Минсельхозе не только озвучили проблему, но и предложили способы борьбы с ней. Например, посевные площади под овощи планируют расширить.