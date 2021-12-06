Российские аграрии предупредили о риске нехватки картошки в 2022 году

Сокращение производства клубней в подсобных хозяйствах, увеличение мощностей по переработке картофеля в два раза, падение урожайности из-за засухи могут привести к дефициту этого корнеплода в России в 2022 году. Об этом участники рынка предупредили Минсельхоз.

О риске создания дефицита заявил председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин. Он рассказал газете «Коммерсант» о том, что на переработку в этом году ушло порядка одного миллиона тонн картофеля, в 2022 году уйдет — до 1,5 миллиона тонн, а к 2026 году — уже до трех миллионов.

Индустриальный директор Mareven Алексей Анашко заявил, что, по прогнозам поставщиков компании, в 2022 году возможен дефицит картофельных хлопьев на рынке, стоимость сырья может вырасти на 50%. Компания также прогнозирует увеличение цен на импортное сырье.

В Союзе участников рынка картофеля в числе сдерживающих производство факторов назвали политику торговых сетей, не готовых принимать клубни небольшого калибра и не желающих заключать годовые контракты.

Однако источник издания в рознице уверил что проблема в самих аграриях. Он добавил, что среди более 3,5 тысячи производителей, рекомендованных Минсельхозом, менее 1% согласились законтрактоваться напрямую.

«Мы готовы переходить на прямые договоры, но в текущем сезоне поставщики отказываются брать на себя такие обязательства», — сказал он.

Союз участников рынка картофеля предложил для роста производства картофеля оказать аграриям финансовую поддержку — давать им по 100 тысяч рублей.

Минсельхоз дал комментарий о ситуации на рынке картофеля. Министерство заявило, что увеличение площадей по выращиванию картофеля дает хорошие предпосылки для наращивания объема производства в 2022 году. Об этом написал ТАСС.