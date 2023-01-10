Мир 10 января 2023, 18:20 СМИ сообщили о готовности Индии присоединиться к потолку цен на российскую нефть Telegraph India: Индия может присоединиться к потолку цен на нефть при изменении условий Pxhere

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Индия готова присоединиться к потолку цен на российскую нефть при определенных условиях. Об этом сообщил Telegraph India со ссылкой на особые источники.

Лимит цен не повлиял на закупку нефти из России, так как нынешняя стоимость ресурса составляет 53-56 долларов за баррель, пояснил собеседник издания.

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«Однако правительство взвешивает варианты, если цена превысит 60 долларов за баррель», — отметили в материале.

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По мнению источников, если Евросоюз применит вторичные санкции в отношении покупателей нефти из России, поставки в Индию ограничат.

Потолок цен на российское сырье ввели 5 декабря. Евросоюз отказался принимать нефть из России, которую перевозят по морю. Страны G7, Австралия и ЕС установили лимит цен на нее при морских перевозках в 60 долларов за баррель.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что предельную стоимость на российскую нефть нужно опустить ниже ее рыночной стоимости. Он посчитал, что введенный Западом лимит «сработал и не вызвал глобального топливного кризиса».