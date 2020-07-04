Имущественный налоговый вычет предложили увеличить вдвое в России

Пришло время повышать размер налогового вычета на имущество. Так считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Он предложил увеличить суммы, из которых россияне могут получить налоговый вычет после покупки жилья. Копия письма к главе правительства оказалась в распоряжении RT.

По мнению депутата, сейчас выплаты слишком занижены, их нужно повышать как минимум в два раза.

«Прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до четырех миллионов и шести миллионов рублей соответственно», — говорится в сообщении.

Сейчас же россияне, которые официально трудоустроены, могут получить налоговый вычет на недвижимость с суммы до двух миллионов рублей, а также вычет по процентам за ипотеку с суммы до трех миллионов рублей.

Налог на НДФЛ можно вернуть через личный кабинет на сайте налоговой, либо через работодателя.

Ранее стало известно, что россияне смогут получить налоговый вычет за ЗОЖ.