Имущественный налоговый вычет предложили увеличить вдвое в России
Он предложил увеличить суммы, из которых россияне могут получить налоговый вычет после покупки жилья. Копия письма к главе правительства оказалась в распоряжении RT.
По мнению депутата, сейчас выплаты слишком занижены, их нужно повышать как минимум в два раза.
«Прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до четырех миллионов и шести миллионов рублей соответственно», — говорится в сообщении.
Сейчас же россияне, которые официально трудоустроены, могут получить налоговый вычет на недвижимость с суммы до двух миллионов рублей, а также вычет по процентам за ипотеку с суммы до трех миллионов рублей.
Налог на НДФЛ можно вернуть через личный кабинет на сайте налоговой, либо через работодателя.
Ранее стало известно, что россияне смогут получить налоговый вычет за ЗОЖ.