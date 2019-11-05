Россияне смогут получить налоговый вычет за ЗОЖ

Как рассказал первый заместитель председателя Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев, законопроект разработан министерством финансов. Если он будет принят, что жители страны смогут возвращать 13% от стоимости абонемента в фитнес-клуб с лета 2020 года. Эти проценты — возврат НДФЛ. Его сумма не должна превышать 15,6 тысячи рублей.

Вычет не предусмотрен на покупку спортивного оборудования, а также посещение футбольных матчей и других спортивных мероприятий. Эксперты уверены, что такая мера мотивирует россиян вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься спортом. Однако не исключен вариант, что стоимость абонементов в фитнес-клубах возрастет.

Граждане России сейчас могут воспользоваться правом на получение налогового вычета в случае страхования, обучения, медицинских услуг, приобретения лекарств. Весной деятельность фитнес-клубов стала считаться предоставлением возможности заниматься массовым спортом.