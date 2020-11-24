Илон Маск сместил Билла Гейтса и стал вторым в рейтинге самых богатых людей мира

Состояние Маска после роста курса акций Tesla на фондовых торгах выросло на 7,2 миллиарда и составило 127,9 миллиарда долларов. Таких образом Маск опередил основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Состояние последнего оценивают в 127,7 миллиарда долларов. Лидером рейтинга стал глава компании Amazon Джефф Безос с 182 миллиардами долларов.

По подсчетам агентства, состояние Маска за последний год увеличилось примерно на 100 миллиардов долларов, что стало рекордом. Никто из топ-500 богатейших людей мира не смог за такой срок настолько увеличить свое богатство. Еще в январе 2020 года Маск занимал в рейтинге Bloomberg лишь 35-е место.

Причиной успеха предпринимателя стала возросшая в разы капитализация Tesla. Если в начале этого года ее оценивали в менее чем 100 миллиардов, в данный момент — в 500 миллиардов.

Неоспоримым успехом Маска в этом году стал запуск его компанией Space X двух космических кораблей. Первый полет состоялся в конце мая, второй — в ноябре. Crew Dragon 17 ноября пристыковался к МКС.