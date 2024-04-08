Деньги 08 апреля 2024, 07:23 Идею ввести специальные вклады на первоначальный взнос по ипотеке поддержали в России Аналитик Солдатенкова: вклады для жилищного накопления помогут с первым взносом РИА «Новости»

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Специальные вклады позволят россиянам накопить на первоначальный взнос по ипотеке, а банкам нарастить долгосрочные пассивы. Руководитель направления экспертной аналитики сервиса «Банки.ру» Инна Солдатенкова в разговоре с агентством «Прайм» поддержала идею депутатов Госдумы.

«Сейчас на рынке нет подобных предложений, однако, когда законопроект будет принят, очевидно мы увидим разработанные банками варианты. И тогда уже можно будет судить об их привлекательности, как в разрезе отдельного банка, так и в целом для отрасли», — сказала она.

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Инна Солдатенкова подтвердила, что предложенный депутатами инструмент позволит вкладчикам быстрее накопить первоначальный взнос и повысит их уверенность в одобрении кредита. По ее словам, специальные депозиты с региональным субсидированием, страхованием до 10 миллионов рублей и зафиксированными условиями принесут выгоду самим банкам — они смогут нарастить долгосрочные пассивы.

Специалист посоветовала доработать действующие предложения, потому что пока, по ее словам, подходящих на рынке нет. Инна Солдатенкова заявила, что ставки по специальным вкладам должны быть выше обычных, вкладчикам следует предоставить предусмотренные тарифами дисконты.

Центробанк заявил, что доля долгосрочных ипотечных кредитов в России увеличилась. Всего за год она возросла на 10%.