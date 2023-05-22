Знаменитости 22 мая 2023, 10:05 Супруги-блогеры Чекалины влезли в долги, но погасили налоги Блогер Валерия Чекалина выплатила Федеральной налоговой службе 311 млн рублей долга РИА «Новости»

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Блогеры Валерия и Артем Чекалины погасили долг по налогам на сумму 311 миллионов рублей. Для этого им пришлось занять деньги. Адвокат четы Константин Третьяков сказал сайту Super, что рассчитывает на снятие обвинений.

«Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого они взяли взаймы и полностью оплатили 311 миллионов рублей», — сказал он.

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Защитник рассчитывает на «положительную реакцию» со стороны следственных органов и прекращение уголовного дела, так как погашение долга по налогам считалось их основным требованием. Константин Третьяков заявил, что решения в отношении Валерии и Артема Чекалиных ждут и другие блогеры, которые попали в похожую ситуацию, — они поймут, стоит ли платить доначисленные налоги в добровольном порядке.

Он не прокомментировал второе уголовное дело — об отмывании денег на сумму 130 миллионов рублей. Счета семьи арестовали, а супругам запретили пользоваться интернетом и средствами связи. Несмотря на ограничения, Валерию Чекалину заметили со смартфоном в руках. Она набирала сообщения и просматривала ленту.