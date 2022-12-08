Деньги 08 декабря 2022, 15:49 Идея о введении 13-й пенсии не нашла поддержки в России Правительство указало на противоречие закону в предложении депутатов о 13-й пенсии РИА «Новости»

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Внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении с декабря 2022 года дополнительной выплаты пенсии по старости противоречит действующему законодательству. Как сообщил ТАСС, такое заключение на инициативу дали в правительстве России.

Документ предполагал введение дополнительной выплаты по старости для россиян, которые уже получают страховую часть пенсии. Дополнительные деньги планировали направлять каждый декабрь в размере общей суммы назначенных выплат. Депутаты пояснили, что это повысит уровень жизни пенсионеров.

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В правительстве подчеркнули, что право на дополнительную выплату страховой пенсии подпадает под страховой стаж, по которому россияне уже получают деньги по старости. Выделение новых средств по этой же причине противоречит пенсионному законодательству.

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Кроме того, авторы законопроекта не указали источники дополнительных расходов и порядок выполнения выплат. Поэтому правительство отказалось от одобрения этого законопроекта.

Авторами идеи о выплате 13-й пенсии стали депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду».

Лидер объединения Сергей Миронов объяснил, что перед новогодними праздниками люди, которым не хватает средств, начинают обращаться за кредитами в микрофинансовые организации, где берут деньги под большие проценты. Дополнительная выплата остановит эту практику.