Власть 06 декабря 2022, 07:23 Законопроект о 13-й пенсии рассмотрят в Госдуме Фракция «Справедливая Россия» предложит рассмотреть законопроект о 13-й пенсии в Госдуме РИА «Новости»

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Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» вместе со своим лидером Сергеем Мироновым внесут в Госдуму 6 декабря проект закона о введении дополнительной ежегодной пенсии по старости. Копия документа оказалась в распоряжении ТАСС.

Парламентарии предложили внести поправки в закон «О страховых пенсиях».

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«Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая 13-я пенсия)», — сказано в пояснительной записке.

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Миронов объяснил инициативу справедливоросов тем, что пенсионеры в России остаются наиболее социально незащищенными людьми, государство просто обязано их поддержать с помощью дополнительных выплат.

«Да и сроки такой выплаты неслучайны. Люди перед праздниками начинают активнее брать в долг. Охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам», — заметил он.

По его словам пожилые люди считаются привлекательными заемщиками. Если они будут получать 13-ю пенсию, то им не нужно будет прибегать к опасным кредитам, заключил Миронов.