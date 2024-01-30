Деньги 30 января 2024, 18:52 «Хоть стой, хоть падай». В ЦБ оценили заявления банков об убыточности льготной ипотеки ЦБ увидел лукавство в заявлениях банков об убыточности льготной ипотеки РИА «Новости»

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В ЦБ пока не видят признаков того, что льготная ипотека является убыточной для банков, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. По его мнению, в подобных заявлениях финансовых организациях есть элемент лукавства, сообщил РБК.

«Мы в процессе диалога с банками, ждем от них цифры, от многих, дискутируем с ними. Есть элемент какого-то — это мое оценочное суждение — лукавства с их стороны в этих расчетах», — отметил Данилов.

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Чтобы проиллюстрировать эту мысль, глава департамента привел пример, когда один банк включает в расчет рост макронадбавок с нового года.

«То есть, иными словами, банк хочет, чтобы Минфин, государство компенсировало ему выдачу кредитов с высоким риском. Как вам такое вообще? Прелесть?» —поинтересовался он.

По мнению Данилова, охарактеризовать такую ситуацию можно фразой «Хоть стой, хоть падай».

Есть и другой момент, добавил специалист, пояснив, что это важно для понимания «уровня хотелок».

«Доходность этих программ до ужесточения со стороны правительства была для банков сильно выше 20% годовых. То есть банки были в шоколаде», — отметил Данилов.

Сейчас, по его словам, доходность у них объективно упала, но пока ЦБ по своим расчетам не видит отрицательной доходности.