28 февраля 2024, 17:22
Греф призвал сократить льготную ипотеку на новостройки
Глава Сбербанка Греф: льготную ипотеку на новостройки надо изменить
Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф не поддержал сворачивание льготной ипотеки на новостройки и выступил за ее изменение. Об этом банкир заявил на видеоконференции по итогам раскрытия МСФО за 2023 год.
«Я с начала прошлого года выступал за то, чтобы государственная программа была сокращена. Она не должна быть отменена, она должна быть сокращена», — пояснил Греф.
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Российские власти продлили льготную ипотеку на новостройки до 1 июля 2024 года. В Центробанке и Минфине России призвали ее свернуть.
Ранее в регуляторе заявили, что в январе 2024 года выдали в 3,6 раза меньше льготных ипотек, чем в декабре. Число запросов на кредитование снизилось за счет ужесточения правил выдачи по некоторым программам. Кроме того, на это повлиял сезонный спад на рынке недвижимости.
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