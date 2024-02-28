Деньги 28 февраля 2024, 17:22 Греф призвал сократить льготную ипотеку на новостройки Глава Сбербанка Греф: льготную ипотеку на новостройки надо изменить РИА «Новости»

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Председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф не поддержал сворачивание льготной ипотеки на новостройки и выступил за ее изменение. Об этом банкир заявил на видеоконференции по итогам раскрытия МСФО за 2023 год.

«Я с начала прошлого года выступал за то, чтобы государственная программа была сокращена. Она не должна быть отменена, она должна быть сокращена», — пояснил Греф.

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Российские власти продлили льготную ипотеку на новостройки до 1 июля 2024 года. В Центробанке и Минфине России призвали ее свернуть.

Ранее в регуляторе заявили, что в январе 2024 года выдали в 3,6 раза меньше льготных ипотек, чем в декабре. Число запросов на кредитование снизилось за счет ужесточения правил выдачи по некоторым программам. Кроме того, на это повлиял сезонный спад на рынке недвижимости.