    19 декабря 2019, 13:11

    Mail.ru Group и Сбербанк заключили сделку по созданию совместного предприятия

    Артур Блянихов

    Mail.ru Group и Сбербанк закрыли сделку по созданию совместной компании, передают «Известия».

    По данным издания, этот проект коснется сферы транспорта (Ситимобил) и продовольствия (ресторанный рынок SberFood). Объем инвестиций превысит 64 миллиардов рублей при достижении целевых показателей к ноябрю следующего года.

    «Мы рады, что завершены все юридические формальности», — признался первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

    Отмечается, что будет создан совет директоров, куда войдут по три представителя с каждой стороны, а также один независимый руководитель.