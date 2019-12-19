Mail.ru Group и Сбербанк заключили сделку по созданию совместного предприятия

По данным издания, этот проект коснется сферы транспорта (Ситимобил) и продовольствия (ресторанный рынок SberFood). Объем инвестиций превысит 64 миллиардов рублей при достижении целевых показателей к ноябрю следующего года.

«Мы рады, что завершены все юридические формальности», — признался первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

Отмечается, что будет создан совет директоров, куда войдут по три представителя с каждой стороны, а также один независимый руководитель.