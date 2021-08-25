Цены на гречку, сахар и мясо кур в России выросли

В период 17–23 августа по сравнению с предыдущей неделей в стране замедлился рост цены на гречку. Она увеличилась всего на 0,1%. С начала года гречневая крупа подорожала на 10,76%, за месяц — на 0,23%. Начали дешеветь яйца и подсолнечное масло, сахар и куриное мясо — подорожали.

Эти данные приводятся в отчете Росстата. Подсолнечное масло подешевело на 0,02%. На предыдущей неделе его стоимость выросла на 0,08%. С начала года цена подсолнечного масла увеличилась на 5,68%.

Стоимость сахара-песка выросла на 0,16%. За предыдущую неделю цена на него не изменилась, с начала года она увеличилась на 3,48%.

Куриное мясо подорожало на 0,3%. На прошлой неделе прирост стоимости составил 0,08%, с начала года — 15,95%

Яйца подорожали на 0,77%, в период 10–16 августа — на 0,64%. С начала года они подешевели на 10,5%.

Говядина на неделе 17–23 августа подорожала на 0,64%. В предыдущий период — на 0,26%. Рост цен на свинину замедлился до 0,62% по сравнению с предыдущим периодом (0,93%). С начала года говядина подорожала на 7,5%, свинина — на 10,27%.

Пшеничная мука на неделе 17–23 августа подорожала на 0,21% (за предыдущий период — подешевела на 0,05%, рост с начала года — на 4,1%), черный хлеб — на 0,2% (за предыдущий период — подешевел на 0,05%, с начала года — подорожал на 4,12%).

По данным вице-премьер России Виктории Абрамченко, цены на овощи в России снизились. Максимально подешевели томаты — на 44,5%. Причиной уменьшения цен стали разные форматы торговли.