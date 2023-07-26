Деньги 26 июля 2023, 15:18 Гречка снова подорожала. Специалисты объяснили рост цен не только инфляцией «Коммерсант»: крупы в России подорожали из-за рекордного экспорта, инфляции и курса рубля РИА «Новости»

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Оптовые цены на крупы в России впервые с апреля 2022 года начали расти и к сентябрю могут достичь 45 тысяч рублей за тонну. Представители отрасли заявили «Коммерсанту», что это связано с окончанием сезона, большими объемами экспорта и другими факторами.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько заявил на конференции «Где маржа», что с апреля 2022 года крупы на оптовом рынке подешевели с 93 тысячи до 41 тысячи рублей за тонну. В июле 2023 года возобновился рост цен, и к сентябрю они повысятся до 45 тысяч рублей.

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Он связал такие перемены с девальвацией рубля, завершением сельскохозяйственного сезона и рекордными объемами экспорта. Производство гречки в сезоне 2022/23 нарастили на 7%, а экспорт — на 17%. Крупнейшими покупателями стали Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Молдавия и Грузия.

Руспродсоюз подтвердил, что только за последнюю неделю оптовые цены на гречку подскочили на 0,8%, рис — на 2,5%. Зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов объяснил повышение цен ослаблением рубля и ростом тарифов на грузоперевозки, гендиректор компании «Прозерно» Владимир Петриченко — инфляцией.

В 2022 году в России подорожала жвачка, сообщил «Царьград». Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев объяснил, что многие из ее компонентов — импортные, и усложнилась их поставка.