Государство может субсидировать зарплаты выпускников вузов

На днях Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в комиссию по регулированию социально-трудовых отношений предложение. В нем ФНПР попросила установить права выпускников на стажировку на один год с субсидированием зарплаты со стороны государства.

«Предложение ФНПР к нам пока не поступало. В случае поступления такой инициативы Минтруд России обязательно рассмотрит ее вместе с социальными партнерами в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что проблема занятости молодежи актуально для многих стран. Выпускникам ВУЗов достаточно сложно устроиться на свое первое место работы.

«Выпускник, имеющий теоретические знания без практических навыков, не может трудоустроиться именно на первое место работы, поскольку менее конкурентоспособен на рынке труда», — сообщили в министерстве.

Мера могла бы помочь побороть безработицу среди молодежи, но, по расчетам «Известий», для этого в бюджете страны нужно найти от 12 до 100 миллиардов рублей в год.

Однако не только молодым сейчас трудно найти работу. Из-за пандемии коронавирусной инфекции растет число специалистов, которых сократил или уволил работодатель. Ранее Минэкономразвития оценил количество безработных россиян.