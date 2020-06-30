Названо число уволенных из-за пандемии россиян

По словам главы ведомства Максима Решетникова, с 1 апреля два миллиона человек зарегистрировались, как безработные. Треть из них была сокращены.

«На фоне того, что у нас на пике 15 миллионов рабочих мест было под жесткими ограничениями, то, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, — это плохо, но то, что это только 4,5% от общего числа — это в целом неплохой результат», — сообщил министр.

Он отметил, что меры по поддержке экономики помогут стабилизировать трудовой рынок.

«Мы много общались с предпринимателями. Любой набор мер так или иначе, скажут, где-то недостаточен, кому-то еще надо помочь. Но в то же время по цифрам мы видим, что эти меры были эффективными», — подчеркнул Решетников.

Глава министерства уточнил, что поддержка рассчитана на долгосрочный характер. Он также напомнил про кредиты на выплату зарплат сотрудникам. Решетников выразил надежду, что к 2021 году уровень российской занятости вернется к показателям 2019 года.

В середине июня Минтруд увидел замедление роста безработицы. По словам министра, каждый второй гражданин России, оставшийся без работы, охвачен мерами государственной поддержки.