Деньги 11 ноября 2022, 05:42 Годовая инфляция в России снова снизилась «Известия»: годовая инфляция снизилась до 12,52% за первую неделю ноября Pxhere

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За первую неделю ноября годовая инфляция снизилась до 12,52%. В сентябре она оставляла 12,63%. Такие данные, как сообщили «Известия», следуют из доклада Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Цены на продовольственные товары в сравнении с сентябрем увеличились на 0,28%. Но если не считать плодов и овощей, то цена на продукты питания пошла вниз. Относительно сентября дефляция составила 0,05%.

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Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая уверена, что, в первую очередь, замедление годовой инфляции связано с эффектом высокой базы прошлого года.

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Переход к небольшому росту цен в продовольственном сегменте связан с сезонным ростом стоимости плодоовощной продукции, добавила Беленькая.

В 2023 году может увеличится стоимость домашнего интернета и платного телевидения. По данным исследования TelecomDaily, рост может составить 10-15%. Эксперты пояснили, что от года к году влияющие на рост цен факторы частично варьируются. Но основной проблемой остается перенасыщенность рынка.